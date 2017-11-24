Спарсить инфо и сделать фильтр

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок179 просмотров

Добрый день!

Необходимо спарсить информацию по отелям отсюда https://joinup.ua/hotel/ и сделать аналогичный фильтр

8 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
7 дней
Работу выполнил, со сроками очень затянул
Все супер, оплата своевременная, рекомендую

Заявки фрилансеров

Viant
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад