Написать код распознавания номеров

Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть

https://www.kody.su/check-tel#text Обязательно должно определять и код города. На том же сайте и есть все коды городов и операторов. Оплата на вебмани.