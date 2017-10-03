Написать код распознавания номеров

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок156 просмотров

Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть

https://www.kody.su/check-tel#text  Обязательно должно определять и код города. На том же сайте и есть все коды городов и операторов. Оплата на вебмани.

JavaScriptWordPress
7 лет назад
belkor
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3 года назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
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Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
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1 день
Обещал подправить и пропал, после чего не отвечает на сообщения

Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад