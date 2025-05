Доработка сайта

Принимаю предложения только из Украины.

Сайт работает на Jommla магазин Hikaschop.

Могу рассмотреть переход на другой магазин, joomshopping,VirtueMart или Opencart.

Templates All in One я покупал у производителя

https://themeforest.net/item/all-in-one-multipurpose-joomla-template/9088328

Надо доработать карточку товара и корзину настроить.

1. Выстроить все ровно в ряд, чтоб не скакал товар в категориях

http://delightarea.com/ausruestung-battle-belt

2. Карточка товара.

http://delightarea.com/ausruestung-battle-belt/product/494-shotgun-bandoleer

2.1 Главная фотография при наведении, курсор меняется на лупу и при клике увеличивает.

2.2 Ниже фотографии не карусель , а показ всех фотографий.

2.3 Атрибуты. Цвета должны быть не радио кнопки, а мал. фотографии и при наведении меняться на лупу и при нажатии можно было увеличить.

3. Корзина.

3.1Настройка корзины с капчей. Капча должна быть просто галочка Я не робот.

3.2 При заказе получение на элеткронку пдф счета

3.3. Настраивать платежные системы не надо. В конце вывод информации куда перевести деньги.

4. Гугл добавить шифрование SSL протокола чтоб не писал что сайт ненадежен. Изменения этого года.

5. Регестрация и Вход.

Сроки сдачи в течении 10 дней.

Оплата любой банк в Украине или Paypal ( на русские платежные системы типа Webmoney и подобное не плачу)