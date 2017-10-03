Есть небольшая проблема при верификации в Яндекс и Google страниц сайта, например: http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/kozhanyj-plasch-67679 - тут ошибка https://gyazo.com/31c776242f65330a8731b7f024a971a7 http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/ - тут рейтинг как бы не виден получается Основная микроразметка делается модулем shop.ocext.com/seo-i-mikrorazmyetka/chpu-seo-avtomatichyeski-dlya-opencart---seo-mikrorazmyetka, а ...
Доработка сайта
Принимаю предложения только из Украины.
Сайт работает на Jommla магазин Hikaschop.
Могу рассмотреть переход на другой магазин, joomshopping,VirtueMart или Opencart.
Templates All in One я покупал у производителя
https://themeforest.net/item/all-in-one-multipurpose-joomla-template/9088328
Надо доработать карточку товара и корзину настроить.
1. Выстроить все ровно в ряд, чтоб не скакал товар в категориях
http://delightarea.com/ausruestung-battle-belt
2. Карточка товара.
http://delightarea.com/ausruestung-battle-belt/product/494-shotgun-bandoleer
2.1 Главная фотография при наведении, курсор меняется на лупу и при клике увеличивает.
2.2 Ниже фотографии не карусель , а показ всех фотографий.
2.3 Атрибуты. Цвета должны быть не радио кнопки, а мал. фотографии и при наведении меняться на лупу и при нажатии можно было увеличить.
3. Корзина.
3.1Настройка корзины с капчей. Капча должна быть просто галочка Я не робот.
3.2 При заказе получение на элеткронку пдф счета
3.3. Настраивать платежные системы не надо. В конце вывод информации куда перевести деньги.
4. Гугл добавить шифрование SSL протокола чтоб не писал что сайт ненадежен. Изменения этого года.
5. Регестрация и Вход.
Сроки сдачи в течении 10 дней.
Оплата любой банк в Украине или Paypal ( на русские платежные системы типа Webmoney и подобное не плачу)
Заявки фрилансеров
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