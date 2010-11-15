Создание конструктора в 3D для производителя тактического военного снарежения, с возможностью выбора продукции и переноса на персонаж, выбор аксессуаров и обзор со всех сторон. Вот примерный пример , только здесь нельзя удалять или добавлять продукты, нам ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Принимаю предложения только из Украины. Сайт работает на Jommla магазин Hikaschop. Могу рассмотреть переход на другой магазин, joomshopping,VirtueMart или Opencart. Templates All in One я покупал у производителя https://themeforest.net/item/all-in-one-multipurpose-joomla-template/9088328 Надо доработать карточку товара и корзину настроить. 1. Выстроить все ровно в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
НЕ пишите сюда сообщения , пишите только на почту [email protected] Только для фрилансеров из Украины. Сделать точно такой сайт (тематика мебель) http://www.musterring.de только как магазин. Рассматриваем варианты Сайт под ключ или стоимость только дизайна и ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать перевод приложенного документа до 11 апреля. Для теста вашего правильного стилистического уровня, перевести на ср. 2 первый абзац и вышлите на почту [email protected] НЕ РАССМАТРИВАЕМ предложения , кто не пришлет ТЕСТ.Переводы5 заявокЗакрыт13 лет назад
Пишите только на мыло [email protected] Нужен новый дизайн для сайта http://www.fmd-domina.com.ua/ , админку трогать не надо.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен буклет А3 формата двухсторонний. Фотографии предоставляем, рассчитано на очень состоятельных покупателей , нужны интересные идеи. Срок на изготовление 2-3 дня, оплата по вебу или перевод по Украине. Посмотреть на фотографии можно тут http://www.fmd-domina.com.ua ,какие ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад