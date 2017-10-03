Нужно сделать игрового бота для телеграмма на Laravel или yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки147 просмотров

Важно – быстрая разработка, и связь голосом по скайпу, т.к. проектов несколько.  

Для сотрудничества пишите в скайп обязательно с примером ваших ботов.  

LaravelYii
8 лет назад
antilopa3
Максим 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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