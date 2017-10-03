Есть небольшая проблема при верификации в Яндекс и Google страниц сайта, например: http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/kozhanyj-plasch-67679 - тут ошибка https://gyazo.com/31c776242f65330a8731b7f024a971a7 http://test3.vsemesta.net/mobilnye-telefony/ - тут рейтинг как бы не виден получается Основная микроразметка делается модулем shop.ocext.com/seo-i-mikrorazmyetka/chpu-seo-avtomatichyeski-dlya-opencart---seo-mikrorazmyetka, а ...
Нужно сделать игрового бота для телеграмма на Laravel или yii
Важно – быстрая разработка, и связь голосом по скайпу, т.к. проектов несколько.
Для сотрудничества пишите в скайп обязательно с примером ваших ботов.
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