Доработать плагин Типографа для Wordpress

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Есть плагин CL Typograf, который правит типографику в материале: убирает двойные пробелы, ставит длинное тире там где нужно, заменяет кавычки и т.д. 

Плагин умеет добавлять кнопку во встроенный в Wordpress редактор. Автор материала может нажать кнопку в редакторе и нужные символы автоматически заменяются прямо при редактировании. 

Есть проблема: видимо, плагин конфликтует с какими-то скриптами редактора и последний перестает переключаться между режимами редактирования (Визуально, Текст). 

Задача: 

1. Исправить конфликт в редакторе при включенной кнопке плагина 

2. Сделать настройки для плагина, где я могу вести таблицу замен.

WordPress
8 лет назад
Ivanov-v
Иванов 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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