Доработать плагин Типографа для Wordpress

Есть плагин CL Typograf, который правит типографику в материале: убирает двойные пробелы, ставит длинное тире там где нужно, заменяет кавычки и т.д.

Плагин умеет добавлять кнопку во встроенный в Wordpress редактор. Автор материала может нажать кнопку в редакторе и нужные символы автоматически заменяются прямо при редактировании.

Есть проблема: видимо, плагин конфликтует с какими-то скриптами редактора и последний перестает переключаться между режимами редактирования (Визуально, Текст).

Задача:

1. Исправить конфликт в редакторе при включенной кнопке плагина

2. Сделать настройки для плагина, где я могу вести таблицу замен.