Ищем программиста доделать сайт

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Закрыт13 заявок216 просмотров

Срочно ищем программиста на удаленке. Работа в студии маркетинга и дизайна.    

В первую очередь нужно доделать функционал на сайте и посадить его на хост, потом могут быть еще задачи. Требуется знание Php html javascript.  

Александра

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
LexieS
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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