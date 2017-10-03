Установить WP Grabber и уникализатор

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Есть два плагина WP Grabber и уникализатор

Нужно их настроить и показать как ими парсить статьи с других сайтов, чтобы получать синонимизированный контент на автомате

И обучить показать как установить и настроить все это дело на другие сайты

WordPress
8 лет назад
BestOS
Павел 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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