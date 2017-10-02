Нужен грамотный программист, скрипт для почты на обратный звонок

Необходимо изменить почту на сайте на [email protected], в целом имеются 2 формы обратного звонка по сайту, сделать так, чтобы заявка падала правильно. Сайт объемный https://yadi.sk/d/OxRFtPBM3NMoRf , если у вас имеется опыт, думаю, проблем не составит. Просмотрите код и структуру, если по скрипту почта станет рабочей, переходим к оплате. Хочу сотрудничать с ответственным и грамотным программистом, если у вас нет необходимых навыков, пожалуйста, не пишите.

С исполнителем обговорим подробнее.