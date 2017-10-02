ReactJS frontend developer

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Надо разработать фронтэнд на ReactJS + RR4 + Redux.  Бэкэнд - REST json API. Оплата почасовая.

8 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров