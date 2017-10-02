Создать похожую работу

Требуются установить и настроить обновляемый плагин или аддон для экспорта/импорта товаров интернет-магазина на базе woocommerce в/из форматы excel и csv. Удобно для выгрузки/загрузки большого количества позиций. Реализовать возможность удобной массовой правки цен в формате ...
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