Разработка кроссплатформенного приложения на phonegap/cordova

У нас есть сайт знакомств. Нужно сделать для него приложение. вся информация будет доступна кандидату. мы IT-компания в Харькове, это наша разработка. но у нас нет специалиста по таким кроссплатформам.

прошу писать только реальным исполнителям. без посредников