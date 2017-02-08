Разработка кроссплатформенного приложения на phonegap/cordova

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

У нас есть сайт знакомств. Нужно сделать для него приложение. вся информация будет доступна кандидату. мы IT-компания в Харькове, это наша разработка. но у  нас нет специалиста по таким кроссплатформам.

прошу писать только реальным исполнителям. без посредников 

8 лет назад
taraskibitkin
Тарас 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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