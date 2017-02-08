Нужен личный кабинет для Метатрейдера по принципу alfaforex com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки148 просмотров

Нужен специалист, который владеет PHP и способен написать функционал личного кабинета. Он не сложный и должен включать в себя несколько базовых функций.

- Пользователь проходит верификацию

- Пользователь оплачивает сумму на счет

- Пользователь отслеживает свою историю

- Пользователь проходит тест

PHP
8 лет назад
VadimkKa
Вадим 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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