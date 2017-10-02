Создание инвестиционного ХАЙП проекта

Необходимо создать высококачественный HYIP-сайт под ключ. Профессиональный дизайн и вёрстка. Самописный или малораспространённый движок - возможен H-скрипт (никаких переделанных орохайпов или голдкодерсов и т.д.) без дыр.

Сайт и кабинеты пользователей на английском и русском, с возможностью добавления других языков. Админ-панель на русском, позволяющая управлять настройками, изменять/добавлять контент, новости и т.д.

Электронные платёжные системы: Advmoney, PerfectMoney, Payeer, BTC. ETH. Подключить и настроить API для мгновенного зачисления средств на счет аккаунта пользователей.

Выплаты полуавтоматические, т.е. скрипт формирует список заявок пользователей на вывод процентов, после выплаты, администратор подтверждает выплату, скрипт учитывает выплаты в статистике. В админ-панеле полная статистика по пользователям по нескольким критериям (уточним). Для пользователя - стандартная статистика.

2-3-х ступенчатая рефферальная система. Защита по IP при входе в аккаунт пользователя и админ-панель - ПИН-код на емэйл. Возможность массовой рассылки емайлов (СМС) пользователям. Плюс стандартный набор функционала HYIP фонда.

И, естественно: Написать и перевести контент. 5-7 видов баннеров, Landing страница как минимум на двух языках.

P/S - проект по типу и функционалу должен быть как у наиболее популярных сайтов отрасли

Вы должны отдавать себе отчёт в том, что мне нужен сайт "под ключ", я не буду заказывать его кусками у десятка фрилансеров. Вы будете отвечать за работу тех, кого будете нанимать при необходимости, для, допустим, вёрстки, копирайта, переводов и т.д.

Бюджет договорной, предлагайте.

Готов к долгосрочному сотрудничеству. Не пишите, если Вы не имеет опыта подобной работы, и не имеете понятия о HYIP-фондах. Портфолио по теме приветствуется.