Создать сайт на базе самописного движка (php+smarty)

Есть движок, самописный, на нем работает несколько сайтов.

Технологии: PHP 5, MySQL, Smarty.

Это мультисайтовый движок, т.е. там одно ядро и фактически одна админка на все сайты.

Качество исходного кода вполне приемлемое.

Нужно создать еще один сайт, на базе уже существующего, и прикрутить к нему новую верстку.

И попутно есть еще много задач по этому же движку.

Детали и ссылки в личке. Окончательную стоимость обговорим после прояснения всех деталей.

P.S. Варианты создания сайта на CMS и т.п. не рассматриваются, нужен сайт именно на этом самописном движке.