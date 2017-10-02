Создать сайт на wordress по имеющейся верстке

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Закрыт14 заявок171 просмотр

Нужно сделать сайт на вордпресс. Верстка имеется. По структуре это сайт-визитка. Весь контент в виде текстов и таблиц. Подробнее обсудим с исполнителем.

WordPress
8 лет назад
bmmoney
Олег 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров