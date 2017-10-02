Аналог Aliexpress на yii фреймворке.

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Закрыт5 заявок182 просмотра

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

Необходимо скопировать Алиэкспресс, главное его функционал и изменить дизайн и некоторые функции, добавить некоторый функционал. Надо на фрейме, предпочтение Юии.

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

Yii
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров