Создание сайта и билинга для регистрации клиентов и оплата картой.

Нужно разработать только back-end. Front-end предоставлю.

Необходимо создать биллинг в котором клиенты смогут регистрироваться.

В определенном поле они будут вводить свой сайт, после чего для их сайта

будет генерироваться определенный код для вставки в метрике.

В самом коде будет скрипт, который должен быть сгенерирован таким образом чтобы

он работал только на указанном сайте. ( По коду подробнее скажу в личной

беседе )

Также должна быть возможность оплатить банковской картой + возможность автоматического списания денег.

В самом биллинге должна быть возможность настраивать рассылку. Т.Е.

например у клиента заканчиваются деньги на счету, за 3 дня до окончания

должно приходить оповещение что деньги заканчиваются.

Пользование кодом стоит определенную сумму при оплате с карты и при оплате безналом другую.

Должна быть возможность персонально для каждого клиента делать скидки.

Также должна быть подключена реферальная программа.

Дополнительно должна присутствовать возможность отправки уведомлений ( При

регистрации клиента/ Отправка формы ошибка на сайте ) Уведомления должны

приходить в телеграмм.

Если дочитали до конца, начните свою заявку со слова "билинг".

Ссылку на сайт аналог предоставлю исполнителю.