Привет. Ребят, нужно найти готовый скрипт рулетки, я его куплю, а вы установите на хостинг и настроите его под мои алгоритмы. Скрипт нужен с нормальной анимацией а не то что предлагают тут https://codecanyon.net/search/casino%20roulette Вот пример хорошей анимации ...