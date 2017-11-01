Привет. Нужно разработать фронт портала на VUE (компоненты) Тематика проекта - Портал Эскорт услуг. Портал делиться на 3 группы пользователей: - девушка эскортница - агенство - пользователь (клиент) ...
- $900Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $120
Ссылка на макет https://www.figma.com/file/cz0BVFLorCct4jbV1RVFXo/Coffe.ua-%F0%9F%9F%A2?node-id=58%3A2&t=2h9GddxfQKJPLsRN-1Завершен9 месяцев назад
Привет, нужно сделать на ларе функционал аналогичный этому сайту https://www.6annonce.com/ Если в двух словах, сайт для размещение профилей эксортниц. Будет 3 основных роли. - клиент - эскортница - эскорт агенство - супер админ - админ Клиент, чел который может пополнять внутренний баланс и тратить ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Привет. Ребят, нужно найти готовый скрипт рулетки, я его куплю, а вы установите на хостинг и настроите его под мои алгоритмы. Скрипт нужен с нормальной анимацией а не то что предлагают тут https://codecanyon.net/search/casino%20roulette Вот пример хорошей анимации ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $30
Ссылка на макет https://www.figma.com/file/jZ64ruXogssBTVOqyzbQU9/Kitchenaid-%F0%9F%9F%A2?node-id=114-195&t=waIyIat7KZ867EbQ-4 1. Страничка должна быть адаптивной, десктоп, таблет, мобайл. 2. При скроле должны фиксироваться товары вверху но сами характеристики продолжают скролится. 3. Должна быть возможность прокрутки товаров, если их больше чем вмещается на экран.Завершен9 месяцев назад
Привет, ищу fron-end разработчика со знанием js,jQuery,HTML,CSS, для доработки вёрстки ряда сайтов. Оплата почасовая 10$ час. Задачки есть практически каждый день. Необходимо в рабочее время отвечать в течении 1-2 часов и оперативно внедрять правки. На ...HTML-верстка53 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Необходимо сверстать интернет магазин. 1. HTML/CSS/SVG/jQuery 2. Вёрстка должна быть на флексах + компонентный подход, что бы была возможность переиспользовать компоненты. 3. Десктоп, таблет, мобайл. 4. Срок 14 дней. 5. Макеты в Figma (предоставлю потенциальному ...Завершен2 года назад
- $100
Необходимо сделать парсер, которые будет собирать публичные данные со страниц крупного сайта по поиску работы. Данные нужно складывать в какой-то вайлик, можно просто в txt а лучше в эксель, главное структурировать их. 1. Верстка сайта не простая. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужно разработать только back-end. Front-end предоставлю. Необходимо создать биллинг в котором клиенты смогут регистрироваться. В определенном поле они будут вводить свой сайт, после чего для их сайта будет генерироваться определенный код для вставки в метрике. В самом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Необходимо доработать интернет-магазина на основе шаблона Magento. Список необходимых правок вышлю потенциальному исполнителю.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Необходимо внести некоторые правки в сайт на Yii2. Правки средней сложности, касаются как front-end, так и back-end. Детальный список вышлю исполнителю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад