RadCor

Родион Кор RadCor

 
33 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
web-go
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
$120
10 баллов
8 месяцев назад
Обновить стили имеющегося сайта по макетам.
Родион отличный заказчик, всегда на связи. С такими приятно работать
Работаю с Олегом не в первый раз. Как всегда всё прошло отлично. Спасибо!
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web-go
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 часов назад
$30
10 баллов
9 месяцев назад
Сверстать адаптивную страницу сравнения товаров для сайта.
Отличный и порядочный заказчик.
Олег, спасибо за отличную работу! Очень крутой специалист, приятный в общении и хорошо знает своё дело. Будем и дальше работать и смело рекомендую как отличного специалиста другим.
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_Kozak_UA_
Александр 
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$400
10 баллов
2 года назад
Адаптивная вёрстка интернет магазина
Отличный работодатель, комфортно было работать, четко поставленная задача и понятное ТЗ. Оперативно получал ответ на вопрос который возникал в ходе работы. Радион без проблем идёт на встречу для хорошего результата и максимально эффективного сотрудничества. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Было комфортно работать с Александром. Всегда на связи, очень оперативно вносит правки, код пишет чистый и правильный. Буду продолжать сотрудничество и могу смело рекомендовать Александра как очень порядочного и хорошего разработчика.
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JohnDaniels
Илья 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Доработки сайта на Yii2
Родион проявил себя как пунктуальный, грамотный и приятный в общении заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Очень доволен работой Ильи. Это один из лучших фрилансеров с которыми мне приходилось работать! Пунктуальный, вежливый, компетентный, вовремя вносил все правки, сделал абсолютно всё что было в ТЗ. Остался очень доволен! Рекомендую 100%! Ещё раз спасибо вам Илья за отличную работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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