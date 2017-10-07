Сделать парсер информации с сайта по поиску работы.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок218 просмотров

Необходимо сделать парсер, которые будет собирать публичные данные со страниц крупного сайта по поиску работы.

Данные нужно складывать в какой-то вайлик, можно просто в txt а лучше в эксель, главное структурировать их.

1. Верстка сайта не простая. В том числе может быть противодействие со

стороны администраторов. Потребуется эмуляция работы «обычных

пользователей».

2. Ориентировочно объём 20 млн. страниц, парсер должен справится с таким объёмом и не спалиться.

8 лет назад
RadCor
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров