Сделать парсер информации с сайта по поиску работы.

Необходимо сделать парсер, которые будет собирать публичные данные со страниц крупного сайта по поиску работы.

Данные нужно складывать в какой-то вайлик, можно просто в txt а лучше в эксель, главное структурировать их.

1. Верстка сайта не простая. В том числе может быть противодействие со

стороны администраторов. Потребуется эмуляция работы «обычных

пользователей».

2. Ориентировочно объём 20 млн. страниц, парсер должен справится с таким объёмом и не спалиться.