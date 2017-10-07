Есть музыкальный сайт на wordpress с прослушиванием музыки онлайн и скачиванием. На данный момент ссылки прописаны в постах прямые. Надо скрыть реальное положение файлов от посторонних глаз. Для пользователей генерировать ссылки с привязкой к ip-адресу.