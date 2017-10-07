Восстановить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок198 просмотров

Максимально срочно требуется восстановить сайт c-holding.com задачи:

1) Понять почему он не работает

2) Составить список задач - что нужно сделать и что нужно получить, чтобы сайт заработал

3) Запросить необходимое

4) Выполнить работу

5) Проверить работу

8 лет назад
Kiger56
Герман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать и исправить купленный шаблон ZenCart на templatemonster

    Нужно доработать на сайте админ панель, корзина (пропала куда-то), контакт с доставкой усовершенствовать, , подключение к платежной системе, Более подробное ТЗ в личку. Сам сайт вот www.seafoodstore.ru Прошу отвечать только специалистов кто ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрытие адреса mp3-файлов

    Есть музыкальный сайт на wordpress с прослушиванием музыки онлайн и скачиванием. На данный момент ссылки прописаны в постах прямые. Надо скрыть реальное положение файлов от посторонних глаз. Для пользователей генерировать ссылки с привязкой к ip-адресу.

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скрипт авторизации Aliexpress

    Нужен скрипт для авторизации на aliexpress. Прошу предложить стоимость по трем вариантам: 1. алгоритм работы: -попытка авторизоваться --если капчи нет (авторизация удалась) — ответ 200 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработки на wordpress

    Необходимо внести следующие изменения на сайте wp: 1.Подобрать и установить тему, примерно такую https://colorlib.com/wp/unite/, поменять цветовую гамму, настроить вывод меню. 2. Тема должна быть чистой, без вшитых ссылок и адаптирована для SEO. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывод значений из CSV с помощью JS и добавление в корзину

    1. Всё файлы на HTML (именно HTML - index.html) Есть CSV файл (1 столбец - Номер АРТИКУЛА, не по порядку, может меняться последовательность. Второй столбец - Название. Третий - ЦЕНА) 2. В файлах выводится ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен бот websocket+python

    есть биржа, у нее есть Websocket API + готовая библиотека для Python 3.5, бот должен получать все необходимые данные и должен уметь 1) ставить лимит ордеры (buy или sell ордеры, исполняемые при достижении определенной ...

    Python
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • WordPress

    Всем Привет! Пожалуйста, дайте фиксированную оценку стоимости работы и времени. Верстка еще не готова. Оценка по дизайну и ﻿Site Map.pdf. Прочитайте файл ﻿_info.txt Нужно приступить, примерно, через 2 недели.  Оценить до 07.10.17 до 12:00. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проблемы с сайтом на wordpres

    есть сайт http://impextrans.net/  Работает не корректно, в админке рубрики то отображаются то нет, меню то отображается то нет, на главной и в меню есть запчасти они кудато пропали, контакты тоже исчезли + когда с телефона ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Интеграция телефонии Asterisk через API

    Имеется свой сервер с Asterisk (провайдер Telphin) Необходимо настроить интеграцию с системой Planfix. Общие сведения здесь https://planfix.ru/docs/API_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Сроки и оплата по договоренности. В дальнейшем будет необходима интеграция онлайн-чата

    Asterisk
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Bitrix - сделать покупку без регистрации

    Необходимо вырезать модуль регистрации перед покупкой на сайте-магазине под bitrix. В данный момент происходит автоматическая регистрация при нажатии на кнопку оформить заказ из-за чего происходит путаница и заказ не оформляется. Откликайтесь пожалуйста только те, кто ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад