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Закрыт2 заявки187 просмотров

Всем Привет!

Пожалуйста, дайте фиксированную оценку стоимости работы и времени. Верстка еще не готова. Оценка по дизайну и ﻿Site Map.pdf. Прочитайте файл ﻿_info.txt

Нужно приступить, примерно, через 2 недели. 

Оценить до 07.10.17 до 12:00.

Спасибо!

https://drive.google.com/open?id=0B_VJReThkmtzYjVDZDJpWFRNWnc

WordPress
8 лет назад
sfedorko
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров