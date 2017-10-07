есть сайт http://impextrans.net/ Работает не корректно, в админке рубрики то отображаются то нет, меню то отображается то нет, на главной и в меню есть запчасти они кудато пропали, контакты тоже исчезли + когда с телефона ...
WordPress
Всем Привет!
Пожалуйста, дайте фиксированную оценку стоимости работы и времени. Верстка еще не готова. Оценка по дизайну и Site Map.pdf. Прочитайте файл _info.txt
Нужно приступить, примерно, через 2 недели.
Оценить до 07.10.17 до 12:00.
Спасибо!
https://drive.google.com/open?id=0B_VJReThkmtzYjVDZDJpWFRNWnc
Заявки фрилансеров
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