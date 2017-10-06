Скрипт PHP для сжатия фоток

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок197 просмотров

Есть интернет магазин с разного размера фотками, которые лежат в папке. В основном 500-1000kb. Нужно написать скрипт на php, который сожмет все фото до 50-100kb без глобальной потери качества. Фоток около 1 000 000.

PHP
8 лет назад
Nickalas
Николай 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров