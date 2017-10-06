Разработать фильтр товаров для Virtuemart Joomla 2.5.2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Здравствуйте! 

Нужно разработать фильтр товаров для Virtuemart на Joomla 2.5.2 

ТЗ прикрепляю.  

В ваших откликах ожидаю следующую информацию: 

- Информацию о себе: опыт работы с Joomla, опыт выполнения аналогичных задач 

- Предполагаемая стоимость разработки 

- Сроки 

Joomla
8 лет назад
Shuvaev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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