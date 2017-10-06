Скрипт для обработки XML запроса с записью в файл

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Завершен5 заявок235 просмотров

На базе сервиса склонения слов нужно сделать скрипт. Задача которого отправлять построчно слова из файла, и в другой файл записывать результат в формате csv, где в разных колонках будут значения отправленного слова в различных склонениях.

Пример ссылки

https://ws3.morpher.ru/russian/declension?s=мартовский кот

на запрос получаем XML файл, содержимое которого нужно сохранить в csv таблицу, также построчно ,как в исходном файле.

Описание формата тут: http://morpher.ru/ws3/#declension

Принимаю ваши заявки на рассмотрение с ценой и сроком.

8 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$30
1 день
Задача понята молниеносно, но выполнена чуть медленнее, со скоростью звука)) Профи, рекомендую.
Отличный заказчик и приятный в общении человек! Мои лучшие рекомендации!

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
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