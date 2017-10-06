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Скрипт для обработки XML запроса с записью в файл
На базе сервиса склонения слов нужно сделать скрипт. Задача которого отправлять построчно слова из файла, и в другой файл записывать результат в формате csv, где в разных колонках будут значения отправленного слова в различных склонениях.
Пример ссылки
https://ws3.morpher.ru/russian/declension?s=мартовский кот
на запрос получаем XML файл, содержимое которого нужно сохранить в csv таблицу, также построчно ,как в исходном файле.
Описание формата тут: http://morpher.ru/ws3/#declension
Принимаю ваши заявки на рассмотрение с ценой и сроком.
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