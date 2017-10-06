Задача 11 компаний перенести с одного аккаунта в другой
Почистить сайт от вирусов - wordpress
Есть сайт на вордпресе weblion.ck.ua буквально вчера зарозился, необходимо устранить все вирусы и устранить уязвимость. Жду адекватной цены , желательно сегодня сделать
Заявки фрилансеров
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