Почистить сайт от вирусов - wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок243 просмотра

Есть сайт на вордпресе weblion.ck.ua буквально вчера зарозился,  необходимо устранить все вирусы и устранить уязвимость. Жду адекватной цены , желательно сегодня сделать

WordPress
8 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров