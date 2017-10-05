На сайте появились ромбики с вопросами, вместо русских букв Задача удаленно объяснить пошагово, как это исправить в реальном времени. Я буду выполнять ваши требования. Пожалуйста указывайте окончательную цену и сроки. Без ...
"Допилить" интернет-магазин на Joomla
Нужно "допилить" Интернет-магазин работающий на Joomla в сочетании с Virtuemart.
Подробное ТЗ со скринами и комментариями в приложении.
Сам сайт shop.siteform.ru
Предоплат и авансов не предусмотрено.
Возможна поэтапная оплата.
Сроки: от 2 до 4 дней.
Заявки фрилансеров
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