Создания YML

Доброго времени суток.

Есть сайт на пром.юа, нужно от туда вытянуть данные в формате yml для розетки по таким критериям:

1. Прайс должен быть не файлом, а динамической ссылкой на файл, по которой будет проходить синхронизация. 2. Порядок в названии товара должен быть : Тип товара - Бренд - Модель - Цвет (если имеет значение)

3. В каждую карточку товара необходимо прописать производителя через элемент

4. Необходимо распределить товары по категориям в соответствии c категориями сайта Rozetka 5. В каждую карточку товара необходимо прописать параметры через param name, в соответствии с параметрами аналогичных товаров, которые уже представлены на сайте

Перечень характеристик, которые должны быть выведены через param name, смотрите в карточках товара, который уже продается (вкладка Характеристики) и слева в фильтрах категории, где будет размещаться товар.

6. Данные валидатора : Товаров без Картинки :1

Товаров без Производителя :158 7. Необходимо добавить описание товара, как у вас на сайте.