Нужен frontend разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок193 просмотра

Нужен фронтендщик, работы на 30-90 минут. Возникла сложность при заказе, я специализируюсь на backend, клиент приклеял сделать еще фронт, есть задача которую не могу решить. 

8 лет назад
sokolfx
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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