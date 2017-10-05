Необходимо создать несколько новых страниц на имеющемся сайте. Ищем человека, готового работать на постоянной основе удаленно, выполнять небольшие доработки сайта.
Спарсить свежую базу 2гис или яндекс карт
Всем привет. Нужна свежая база 2гиса или яндекс карт.
По срокам 2-3 дня.
по бюджету, жду предложений.
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