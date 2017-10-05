Спарсить свежую базу 2гис или яндекс карт

Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html ...