Спарсить свежую базу 2гис или яндекс карт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки193 просмотра

Всем привет. Нужна свежая база 2гиса или яндекс карт.

По срокам 2-3 дня.

по бюджету, жду предложений.

8 лет назад
sotgn
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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