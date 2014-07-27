Простая правка категории товаров JoomShopping Joomla! 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html

JoomShopping Joomla! 2.5 

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Joomla
8 лет назад
cosmotion
Яна 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров