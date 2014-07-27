Техническое задание оптимизируем карзину: - таблица товаров - располагаем удобно для пользователя - таблица способ доставки - располагаем удобно также. Добавляем "По России" (до склада транспортной компании г. Москва) 300р. ...
Простая правка категории товаров JoomShopping Joomla! 2.5
Простая правка в коде категорий товаров. Внизу страницы идет описание категории. Это описание отображается на всех страницах категорий. Нужно настроить чтобы описание отображалось только на первой странице пагинации. На всех последующих описание должно быть скрыто. http://www.afina-lingerie.ru/genskaya-odegda.html
JoomShopping Joomla! 2.5
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