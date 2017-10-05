Оформление онлайн-бронирования в соц.сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки110 просмотров

Необходимо сделать и оформить услугу "онлайн-бронирования билетов на автобус" в соц.сетях

Есть пример-ориентир по пожеланиям, всё предоставим

Сделать нужно в том-же ключе, но хорошо.

Доп.информация может быть оговорена

Хорошая работа=достойное вознаграждение

8 лет назад
StasKnyaz
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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