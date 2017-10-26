Оптимизировать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок137 просмотров

Сайт написан на word press - необходимо провести оптимизацию ПК версии согласно предложениям Google PageSpeed Insight

WordPress
8 лет назад
lgirinova
41 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и оперативно. Результат очень высокий Во время выполнения работ Александр всегда оперативно выходил на связь Результатом сотрудничества осталась очень довольна.
Спасибо большое за интересный проект и профессиональный подход. Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад