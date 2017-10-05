Спарсить все товары с этого магазина http://живые-цветы-екб.рф с разделов "Каталог товаров" Вот пример выходного файла. Оплата 1000р, после сдачи работы на яндекс кошелек.
Правки на сайте Opencart 1.5
Добрый день
Вот ТЗ https://yadi.sk/d/NH1bAoEs3NV4dx
Все по мелкому
Постоплата
Заявки фрилансеров
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