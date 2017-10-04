Мелкие правки магазина

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Добрый день!

Нужны правки формы заказа в магазине.

Магазин написан на фреймворке Yii (не знаю какая версия)

Полное ТЗ вышлю в личку

Yii
8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров