Проработать схему работы и составить подробное ТЗ на основе краткого + составить структуру админпанели в Axure
Подключить платежную систему Робокасса
Нужно подключить сайт http://life-battery.ru/ к Робокассе https://www.robokassa.ru/:
Сайт на html (без админки).
Перевести ленд на https (через SSL-сертификат)
Подключить платежную систему (робокасса)
Настроить отправку форм:
- Данные из всех форм должны попадать в аmоСRМ
- При выборе способа оплаты "Банковская карта" происходит редирект на платежную систему и после оплаты данные о подтверждении или неподтверждении попадают в аmоСRМ
- При выборе способа оплаты "Оплата при получении" данные попадаютв amoCRM
Предлагайте адекватные цены и сроки
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