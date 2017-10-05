Подключить платежную систему (робокасса)

Необходимо шифровать ссылки на видеопотоки, как это делают все сайты по бесплатному тв и фильмах. Есть ссылка к примеру (видео поток) 109.68.40.72/life/inter_2/index.m3u8, ее можно угнать через инспектор в браузере (network). нужно ее зашифровать, вот так ...