301 редирект в .htaccess

$6
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Завершен3 заявки177 просмотров

Здравствуйте!

Сайт переходит на другую CMS, необходимо сделать 301 редирект в .htaccess, чтобы страницы по адресу

/blablabla?page=3 

перенаправлялись на

/blablabla

(вместо 3 будут разные цифры, blablabla тоже разные)

Отрезать нужно именно фразу "?page=3", а не любые символы после "?".

Необходимо  чтобы редирект было видно в браузере, а не просто серверный.

Оплатим через пейпал. Выкладывайте ваши варианты здесь, первый рабочий будет оплачен. Спасибо

8 лет назад
platur
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Быстро и грамотно выполнена работа по редиректу, приятно работать с профи ))
Чётко сформулированная задача, моментальная оплата. Всё отлично.

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_Vegster_
Антон 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад