Здравствуйте!

Сайт переходит на другую CMS, необходимо сделать 301 редирект в .htaccess, чтобы страницы по адресу

/blablabla?page=3

перенаправлялись на

/blablabla

(вместо 3 будут разные цифры, blablabla тоже разные)

Отрезать нужно именно фразу "?page=3", а не любые символы после "?".

Необходимо чтобы редирект было видно в браузере, а не просто серверный.

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