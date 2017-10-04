Создать клон сайта натянуть на любую цмс OpenCart / Simpla CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок201 просмотр

Клон http://gefu.ru/

Скопировать шаблон и интегрировать на CMS OpenCart / Simpla CMS

Спарсить товара можете вы +50$ тогда общий бюджет 150 либо я сам

Opencart
8 лет назад
rusbyua
Максим 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров