Разработать и интегрировать систему продажи билетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Добрый день.

для сайта на смс wordpress  нужно разработать и интегрировать систему продажи билетов на мероприятия.

ТЗ могу скинуть в личку.

Спасибо.

WordPress
8 лет назад
luemux2011
47 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров