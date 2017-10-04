Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть ...
Сделать систему автовыплат 4х плат.систем по API
1) Webmoney
2) Yandex money
3) qiwi
4) paypal
Всего где-то 100 получаетей намечается каждой системы.
Пишите прайс - что за что хотите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $18Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $100
Игровая валюта, баллы. Есть прототипы рабочие (наши). Нужно сделать лучше. Основной принцип работы - односторнняя цепочка хешей в качестве одноразовых ключей (1 сторона - идет легко, обратно - почти невозможно распутить). Если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Тех задание сайта: · Шаблон https://demo.tagdiv.com/newsmag/ · Редактировать шаблон · Первоначальный SEO · Сайт для поурочных планах (планы бывает основном в таблице) · После установки должно быть основном две рубрики для главных страницы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить на сайт магазина (magento) модуль экспорт/импорт товаров в эксель/csv. Модуль тоже нужен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо спарсить информацию по отелям отсюда https://joinup.ua/hotel/ и сделать аналогичный фильтрЗавершен7 лет назад
Необходимо написать чат-бота для платформ Telegram, ВКонтакте и Facebook Messenger. Язык — Python. Для организации админки желательно использование фреймворка Джанго. Задача срочная.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На сайте (WordPress) регулярно появляются спам-статьи на английском языке. Вероятно попал вирус. Нужно найти его и удалить! Ссылка на сайт: http://www.horeograf.com/Завершен8 лет назад
Оплачивать будем с ИП. Оборудование для работы предоставлю. Доставка за счет заказчика курьером "от двери до двери" туда и обратно. По всем вопросам в комментарии. https://yadi.sk/i/n8o8WnM_3NRT9d ТЗ ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $3
Доработать две формы: html/js/php - готово Нужно только в php дописать несколько строк, чтобы на почту приходил прикреплённый к форме файл, а также данные с выпадающего списка. Работа на 2мин. ...Завершен8 лет назад
Принимаю предложения только из Украины. Сайт работает на Jommla магазин Hikaschop. Могу рассмотреть переход на другой магазин, joomshopping,VirtueMart или Opencart. Templates All in One я покупал у производителя https://themeforest.net/item/all-in-one-multipurpose-joomla-template/9088328 Надо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад