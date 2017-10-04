Сделать систему автовыплат 4х плат.систем по API

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Закрыт4 заявки252 просмотра

1) Webmoney

2) Yandex money

3) qiwi

4) paypal

Всего где-то 100 получаетей намечается каждой системы.

Пишите прайс - что за что хотите.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров