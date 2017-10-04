Написать код на js для сайта на вордпрес - который будет распознавать по номеру телефона страну, код оператора(код города) и сам номер телефона. Код будет установлен на отдельной страничке, вот примерно то что хочется увидеть ...
Доработать форму (только на уровне php, всё остальное готово)
Доработать две формы: html/js/php - готово
Нужно только в php дописать несколько строк, чтобы на почту приходил прикреплённый к форме файл, а также данные с выпадающего списка.
Работа на 2мин.
Ссылку на сайт скину исполнителю.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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