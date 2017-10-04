Доработать форму (только на уровне php, всё остальное готово)

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок211 просмотров

Доработать две формы: html/js/php - готово

Нужно только в php дописать несколько строк, чтобы на почту приходил прикреплённый к форме файл, а также данные с выпадающего списка.

Работа на 2мин.

Ссылку на сайт скину исполнителю.

HTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
20 дней назад

Выбранный исполнитель

Jek04
Макс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Рекомендую! Приятно было работать.

Заявки фрилансеров

Jek04
Макс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад