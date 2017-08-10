Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$3
10 баллов
8 лет назад
HTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
8 лет назад
PHP
Списались, все обговорили, все выполнил. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую, надежный заказчик, человек слова. Приятно было работать.
$30
2 балла
8 лет назад
Обещал выполнить проект за пару дней, без предоплаты. Протянул более двух недель. постоянно просил оплатить ему всю часть оплаты. Пошли к нему на встречу и оплатили 50% от суммы. И он после этого вообще стал пропадать, хотя и до этого редко отвечал. Потом начал говорить что проект обойдется дороже, что он многое сделал бесплатно. Хотя изначально цена была обговоренна. Не хотел отдавать деньги и проект не заканчивал, тянул время. Написали ему что напишим заявление, тогда он деньги отдал и отказался от проекта. Некому не советую с ним работать!!!
$23
10 баллов
8 лет назад
Много раз обращался к исполнителю, качество и сроки выполнения работ всегда на уровне.
Ответный отзыв
Рекомендую!! Отличный заказчик!!!
Веб-программирование
12 отзывов(-1)
$5/час
от $30от 6 часов
нет рейтинга