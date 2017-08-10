Обещал выполнить проект за пару дней, без предоплаты. Протянул более двух недель. постоянно просил оплатить ему всю часть оплаты. Пошли к нему на встречу и оплатили 50% от суммы. И он после этого вообще стал пропадать, хотя и до этого редко отвечал. Потом начал говорить что проект обойдется дороже, что он многое сделал бесплатно. Хотя изначально цена была обговоренна. Не хотел отдавать деньги и проект не заканчивал, тянул время. Написали ему что напишим заявление, тогда он деньги отдал и отказался от проекта. Некому не советую с ним работать!!!