Jek04

Макс Jek04

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

MNS
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Вк АРI скрипт для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
crystalsound
Ксения 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Доработать форму (только на уровне php, всё остальное готово)
HTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
gelloiss
34 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Программа или PHP скрипт парсинга Яндекс Новостей
PHP
Списались, все обговорили, все выполнил. Рекомендую.
Рекомендую, надежный заказчик, человек слова. Приятно было работать.
Ответный отзыв
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв
$30
2 балла
8 лет назад
Написать скрип для отправки фото и видео в соцсети
Обещал выполнить проект за пару дней, без предоплаты. Протянул более двух недель. постоянно просил оплатить ему всю часть оплаты. Пошли к нему на встречу и оплатили 50% от суммы. И он после этого вообще стал пропадать, хотя и до этого редко отвечал. Потом начал говорить что проект обойдется дороже, что он многое сделал бесплатно. Хотя изначально цена была обговоренна. Не хотел отдавать деньги и проект не заканчивал, тянул время. Написали ему что напишим заявление, тогда он деньги отдал и отказался от проекта. Некому не советую с ним работать!!!
fboom
Смир 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$23
10 баллов
8 лет назад
Доработать canvas скрипт создания надписей
Много раз обращался к исполнителю, качество и сроки выполнения работ всегда на уровне.
Рекомендую!! Отличный заказчик!!!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Веб-программирование
12 отзывов(-1)
$5/час
от $30от 6 часов
нет рейтинга