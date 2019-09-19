snetkoff

Алексей Вебер snetkoff

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
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$2
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Требуется корректировка текста
Алексей - отличный заказчик. Рекомендую.
Все было сделано быстро и качественно. Рекомендую фрилансера, в дальнейшем буду обращаться
Ответный отзыв
nikishiro
Никита 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Требуется небольшие корректировки по шаблону Wordpress
Отлично все.
Рекомендую
Ответный отзыв
dima77777
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Требуется установить шаблон на WP
Отличный заказчик,четкое тз и быстрая оплата,всем рекомендую!!!
Хороший специалист. Быстро настроил шаблон и модули на CMS, так же предложил другие варианты. Рекомендую, в дальнейшем буду обращаться к нему.
Ответный отзыв
maestr0_ua
Алена 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Требуется написание текстов для секс-шопа
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Никаких задержек с проверкой, оплатой, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Хороший исполнитель, пишет быстро и качественно. В дальнейшем продолжу сотрудничество
Ответный отзыв
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Требуется серверный программист Java
Быстрая и точная постановка задачи. Приятно было работать.
Хороший исполнитель. В дальнейшем буду к нему обращаться
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