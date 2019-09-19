Требуется собрать базу и ее отфильтровать
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется сделать рекламу в ads google для youtubeКонтекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настройка рекламы, направление услуги event. Подробности в перепискеКонтекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется перевод текста на Английский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Китайский, Французский, ПортугальскийПереводы46 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется сделать вычитку и вёрстку текста для сайтаРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется сделать продающий текст для рассылкиПродающие тексты10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется доработать текст для сайта.Продающие тексты20 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется составить коммерческое предложение для рассылки и текст для сайта ( сами текст есть его надо переверстать), Event тематикаПродающие тексты24 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется перевод текста на несколько языков ( английский, итальянский, немецкий, французский, китайский)Переводы32 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется составить коммерческое предложение для рассылки, Event тематикаПродающие тексты10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется скорректировать небольшую биографию и перевести ее на английский языкПереводы47 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуются небольшие доработки, подробности при перепискеЗакрыт5 лет назад
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт5 лет назад
- Закрыт5 лет назад
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
подробности при перепискеЗакрыт5 лет назад
Требуются доработать шаблон wordpress. Подробности при перепискеВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Проблема при добавлении с телефона на андроид в хроме товар не добавляется в корзинуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется исправить небольшие ошибки в модуле и в админке. Подробности в перепискеВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется исправить ошибку в работе магазине, при добавлении товара в корзину с телефона на Android, товар не добавляется в корзинуВеб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад