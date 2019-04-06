Требуется небольшие корректировки по шаблону Wordpress

Веб-программированиеЗавершен9 заявок175 просмотров
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Требуются доработать шаблон wordpress. Подробности при переписке

WordPress
5 лет назад
snetkoff
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nikishiro
Никита 
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$2
21 день
WMZ
Рекомендую
Отлично все.
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