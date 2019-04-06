Типа [url=http://www.milliondollarhomepage.com/]этого[/url] - чтобы можно было в автоматическом режиме покупать пожизенную рекламу. будет находиться по адресу mb.holding.bz 1 пиксель должен стоить 1 BCR (1,000,000 BCR общей выручки за доску) итого нужно 1) отображение банненов всех размещенных на главной (index.php) 2) загрузка ...
Требуется небольшие корректировки по шаблону Wordpress
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Требуются доработать шаблон wordpress. Подробности при переписке
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