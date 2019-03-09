Настройка WP. Разработка и изменения темы и плагинов

Есть тема и она на бурж рассчитана. Т.е. в ней запрашиваются соц сети, но vk нет. Вроде мелочь, не так.

Изначально это каталог. И надо сделать его для РФ.

1) С главного экрана с картинки категории убрать название категории

2) Подключить к скрипту возможность вывода карт open maps и яндекс. Wp тему, где есть open maps могу дать.

3) Выбор какая карта на каких экранах. Т.е. на экране категорий одна карта, на экране самой фирмы другая (хочу уменьшить нагрузку на запросы к картам,что бы бесплатно мог пользоваться ими)

4) Добавить возможность вывода локации по метро. Т.е. к каждому адресу надо добавить пункт метро.

5) Я хочу, что бы адрес (улица и дом) были как «ярлыки». Т.е. если я нажму на этот адрес то вывел бы список, что в этом доме есть. Так же ипо п.4 (с метро)

6) Вывести на экран с фирмой: feature и tags. И тоже в виде ярлыков

7) Скрыть полностью телефон и только по нажатию кнопки его отображать (как на авито).

8) В идеале производить просчет переходов на сайт и нажатия посмотреть телефон

9) На сайт переход, через редирект (не хочу терять массу ссылочную)

10) В теме есть функция меню (товары). Я хочу, что бы у меня был выбор, сколько товаров можно было добавлять фирме. И что бы при добавлении товара он отображался во вкладке соответствующей. В идеале, что бы под каждый товар создавалась отдельная страница с title и h1)) На товары наносить логотип моего сайта. Защита)

11) Картинки, за исключением главной картинки я бытоже засунул отдельно во вкладку.

Если главной картинки нет, то размещать картинку по умолчанию.

12) Создать вкладку с приветственным rq кодом и суммой кеш бека. Чуть позже опишу, что это

13) В фильтр добавить пункт, есть скидка. Что бы можно было выявить фирмы с приветственными баллами и кешбеком

14) Включить анти спам на всех формах.

15) Далее. Яне хочу, что бы пользователь создавал свою страницу изначально. Пользователи

часто делают это на уровне как умею) А это скажется на общей картинке и впечатлении о сайте. Посему мне надо сделать форму для пользователей, которые будут вводить данные о фирме

(с подгрузкой категории, tag и feature ) и все это оправлялось мне и в отдельную таблицы базы. Я думаю это можно сделать просто отдельную страницу с формой.

И форму для меня, что бы я мог без проблем внести информацию о фирме. Желательно,что бы еще была и импорт/экспорт данных для автоматизации.

Только вопрос в том, что мне надо, что бы потом письмо человеку отправлять с логином и паролем от его панели

управления. Вдруг, что он изменять будет и добавлять меню.

Сейчас письмо отправляется в txt формате,хочу красивое в html. И сейчас логин дается очень не краcивый и он блин отображается на странице в разделе написать… Надо, что бы он там в виде

названия фирмы был.

16) Надо исправить соц сети. Добавить vk и ок. А то fb, твитер и прочая фигня, которой у нас нет.

Цель работы в целом на базе темы WP сделать каталог фирм с возможностью размещать товары. Тему настроить (кеш + бекапы). Я хочу по итогу получить полностью рабочий инструмент с которым можно работать, а не с бубном танцевать.

Ищу человека, который возьмется за это,который имеет опыт и который сделает это по разумной цене.

Основная идея сделать каталоги под районы,но в целом хочется общий сайт, но я не понимаю как можно из общего просто

выделить районы, что бы пользователю не пришлось каждый раз вводить в каком

районе искать.

Была идея узнавать его местоположение и так как по улицам есть данные определять его район, но я не знаю как это

реализовать программно. Либо однажды спрашивать на главной (имеющие все районы) его район и потом перекидывать на

домен района.

Если есть мысли готов выслушать.

Временный адрес сайта такой. http://kalininskii.listspb.ru/

Я готов к диалогу и мыслям, так как хочу создать удобный сайт для людей и для бизнеса.

В итоге я хочу получить полностью рабочую систему, которую только забивать надо и не мучатся техническими косяками.

С вас цена и сроки.