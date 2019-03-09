Настройка WP. Разработка и изменения темы и плагинов

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки177 просмотров
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Есть тема и она на бурж рассчитана.  Т.е. в ней запрашиваются соц сети, но vk нет. Вроде мелочь, не так.

Изначально это каталог.  И надо сделать его для РФ.

1)     С главного экрана с картинки категории убрать название категории

2)     Подключить к скрипту возможность вывода карт open maps и яндекс.  Wp тему, где есть open maps могу дать. 

3)     Выбор какая карта на каких экранах. Т.е. на экране категорий одна карта, на экране самой фирмы другая  (хочу уменьшить нагрузку на запросы к картам,что бы бесплатно мог пользоваться ими)

4)     Добавить возможность вывода локации по метро.   Т.е. к каждому адресу надо добавить пункт метро.

5)     Я хочу, что бы адрес (улица и дом) были как «ярлыки».  Т.е. если я нажму на этот адрес то вывел бы список, что в этом доме есть.  Так же ипо п.4 (с метро)

6)     Вывести на экран с фирмой: feature и tags. И тоже в виде ярлыков

7)     Скрыть полностью телефон и только по нажатию кнопки его отображать (как на авито).

8)     В идеале производить просчет переходов на сайт и нажатия посмотреть телефон

9)     На сайт переход, через редирект (не хочу терять массу ссылочную)

10)  В теме есть функция меню (товары).  Я хочу, что бы у меня был выбор, сколько товаров можно было добавлять фирме.  И что бы при добавлении товара он отображался во вкладке соответствующей.  В идеале, что бы под каждый товар создавалась отдельная страница с title и h1))  На товары наносить логотип моего сайта.  Защита)

11)  Картинки, за исключением главной картинки я бытоже засунул отдельно во вкладку.

Если главной картинки нет, то размещать картинку по умолчанию.

12)  Создать вкладку с приветственным rq кодом и суммой кеш бека.  Чуть позже опишу, что это

13)  В фильтр добавить пункт, есть скидка. Что бы можно было выявить фирмы с приветственными баллами и кешбеком

14)  Включить анти спам на всех формах.

15)  Далее.  Яне хочу, что бы пользователь создавал свою страницу изначально. Пользователи

часто делают это на уровне как умею)  А это скажется на общей картинке и впечатлении о сайте.   Посему мне надо сделать форму для пользователей, которые будут вводить данные о фирме

(с подгрузкой категории, tag и feature  )  и все это оправлялось мне и в отдельную таблицы базы.  Я думаю это можно сделать просто отдельную страницу с формой.

И форму для меня, что бы я мог без проблем внести информацию о фирме.  Желательно,что бы еще была и импорт/экспорт  данных для автоматизации.

Только вопрос в том, что мне надо, что бы потом письмо человеку отправлять с логином и паролем от его панели

управления.  Вдруг, что он изменять будет и добавлять меню.

Сейчас письмо отправляется в txt формате,хочу красивое в html.  И сейчас логин дается очень не краcивый и он блин отображается на странице в разделе написать… Надо, что бы он там в виде

названия фирмы был.

 

16)  Надо исправить соц сети.  Добавить vk и ок.  А то fb, твитер и прочая фигня, которой у нас нет.

 

Цель работы в целом на базе темы WP  сделать каталог фирм с возможностью размещать товары.  Тему настроить  (кеш + бекапы).  Я хочу по итогу получить полностью рабочий инструмент с которым можно работать, а не с бубном танцевать.

 

Ищу человека, который возьмется за это,который имеет опыт и который сделает это по разумной цене.

 

Основная идея сделать каталоги под районы,но в целом хочется общий сайт, но я не понимаю как можно из общего просто

выделить районы, что бы пользователю не пришлось каждый раз вводить в каком

районе искать.

Была идея узнавать его местоположение и так как по улицам есть данные определять его район, но я не знаю как это

реализовать программно.   Либо однажды спрашивать на главной (имеющие все районы) его район и потом перекидывать на

домен района.

Если есть мысли готов выслушать.

Временный адрес сайта такой. http://kalininskii.listspb.ru/ 

Я готов к диалогу и мыслям, так как хочу создать удобный сайт для людей и для бизнеса.

 

 

 В итоге я хочу получить полностью рабочую систему, которую только забивать надо и не мучатся техническими косяками.  

С вас цена и сроки.

 

5 лет назад
westgr
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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