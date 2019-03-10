Калькулятор стоимости такси/доставки

Для сайта такси нужно сделать расчет стоимости поездки, получая расстояния от одной точки, до другой с помощью яндекс карт, путем ввода адреса в инпут

Сразу скажу что просто добавить код из оф документации яндекс карт не получится, нужно переделать немного )

Предлагайте свою цену, если есть похожие работы то присылайте сразу )