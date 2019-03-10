Калькулятор стоимости такси/доставки

Веб-программированиеЗавершен6 заявок180 просмотров
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Для сайта такси нужно сделать расчет стоимости поездки, получая расстояния от одной точки, до другой с помощью яндекс карт, путем ввода адреса в инпут

Сразу скажу что просто добавить код из оф документации яндекс карт не получится, нужно переделать немного )

Предлагайте свою цену, если есть похожие работы то присылайте сразу )

5 лет назад
subrosaw
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель, предложил лучшее решение для моей задачи, работу выполнил в течении нескольких часов, в то время как другие обещали за несколько дней. Если Василий откликнулся на вашу заяву - не думая выбирайте его исполнителем!
Артём понятно объяснил задачу, быстро оплатил. Рекомендую.