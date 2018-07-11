Всегда качественно и в срок - кроссбраузерность и валидность. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, Bootstrap, JavaScript, jQuery .

— Всегда готов взять Ваш заказ

— HTML5, CSS3, PHP

— JavaScript, jQuery

— Flexbox , Grid

— Bootstrap 3\4

— Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 10.0+)

— Wordpress, MODx (evo/revo), OpenCart, UMIcms

— Хорошо читаемый код с комментариями

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Дизайн:

— Создание дизайна сайта, приложения.

— Создание баннеров.

— Создание визиток.

— Сайты под ключ

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Оплата:

— Любым удобным для Вас способом