Всегда качественно и в срок - кроссбраузерность и валидность. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, Bootstrap, JavaScript, jQuery .
— Всегда готов взять Ваш заказ
— HTML5, CSS3, PHP
— JavaScript, jQuery
— Flexbox , Grid
— Bootstrap 3\4
— Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 10.0+)
— Wordpress, MODx (evo/revo), OpenCart, UMIcms
— Хорошо читаемый код с комментариями
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Дизайн:
— Создание дизайна сайта, приложения.
— Создание баннеров.
— Создание визиток.
— Сайты под ключ
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Оплата:
— Любым удобным для Вас способом
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт для кальянной106 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Артем очень внимательно подошел к делу и качественно собрал сайт. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко и по делу, оплата в срок!