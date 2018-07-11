subrosaw

Артём Захарченко subrosaw

 
25 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Всегда качественно и в срок - кроссбраузерность и валидность. БЭМ, адаптивность. CSS3, HTML5, Bootstrap, JavaScript, jQuery .

— Всегда готов взять Ваш заказ

— HTML5, CSS3, PHP

— JavaScript, jQuery

— Flexbox , Grid

— Bootstrap 3\4

— Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 10.0+)

— Wordpress, MODx (evo/revo), OpenCart, UMIcms

— Хорошо читаемый код с комментариями

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Дизайн:

— Создание дизайна сайта, приложения.

— Создание баннеров.

— Создание визиток.

— Сайты под ключ

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Оплата: 

— Любым удобным для Вас способом

PHPJavascriptWordPressOpenCartДизайн сайтаHTMLBootstrapMODXjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
wintorez
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Недорогой сайт для теста товара 1000р
Артем очень внимательно подошел к делу и качественно собрал сайт. Рекомендую.
Отличный заказчик, все четко и по делу, оплата в срок!
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