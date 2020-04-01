Удобные сайты, качество работ, выполнение в срок, месяц бесплатного обслуживания
Сделаю все качественно и главное удобно. Месяц бесплатной поддержки.
О себе:
На фрилансе человек новый поэтому сделаю все за хороший отзыв и минимальную оплату . Качество гарантирую месяцем бесплатной поддержки .
Во время работы над проектом я постоянно на связи.
Немного перфекционист поэтому всю работу делаю как можно качественнее.
Быстро обучаюсь.
Контакты:
- Telegram – https://t.me/zaharchenkoo
- E-Mail – [email protected]
- WhatsApp – 380684974889
- Viber – 380684974889
- КТКТ ЧНТУ специальность "Программист"
- Курс по WordPress от GloAcademy
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Меню WordPress. Адаптив132 просмотра
- Отзывы WordPress Адаптив108 просмотров
- Интеграция Яндекс Кассы на сайт услуг.99 просмотров
- Калькулятор экономии. Адаптив102 просмотра
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
WooCommerce
Отличный исполнитель, рекомендую к работе!
$40
10 баллов
3 года назад
Всё отлично, выполнено в срок и в соответствии с пожеланиями. Были на связи, исправления внесены оперативно. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Подробно ответил на все вопросы. С оплатой никаких проблем. Сотрудничеством доволен. Буду рад поработать ещё)
$60
10 баллов
4 года назад
WordPress
Хороший исполнитель, справился с заданием, рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен. Четко сформулированная задача. Никак проблем в оплате и приятное общение. Буду рад продолжить )
$10
10 баллов
5 лет назад
WordPress
Дмитрий справился с поставленной задачей быстро, хотя и нужно было немного поковыряться в самописе. Спасибо большое :)
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Оплата вовремя. Приятна в общении. Рекомендую)
$15
10 баллов
5 лет назад
AJAXJavaScriptPHP
для меня Дмитрий оказался очень удачным "открытием". поскольку человек, с кем я обычно работаю по php-сайтам меня подвел, а ДВА фрилансера, которых я нашел на этом сайте с задачей не справились, времени на ее реализацию оставалось меньше суток. Дмитрий в работу включился энергично, все обещания сдержал, результатом я доволен, Дмитрий действительно специалист. буду обращаться по всем задачам, связанным с php и js.
Ответный отзыв
Дмитрий отличный заказчик. Приятен в общении. Всегда на связи и имеет четкое понимание какой результат должен быть. Оплата вовремя и без как либо проблем. Сотрудничеством доволен, надеюсь в дальнейшем оно продолжится). РЕКОМЕНДУЮ
Веб-программирование
9 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$2/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга