_divergent_

Дмитрий _divergent_

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные сайты, качество работ, выполнение в срок, месяц бесплатного обслуживания

﻿Сделаю все качественно и главное удобно. Месяц бесплатной поддержки.

О себе:

На фрилансе человек новый поэтому сделаю все за хороший отзыв и минимальную оплату . Качество гарантирую месяцем бесплатной поддержки .

Во время работы над проектом я постоянно на связи.

Немного перфекционист поэтому всю работу делаю как можно качественнее.

Быстро обучаюсь.

Контакты:

Образование:
  • КТКТ ЧНТУ специальность "Программист"
  • Курс по WordPress от GloAcademy
Всегда рад сотрудничеству
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Отзывы заказчиков

createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)
$70
10 баллов
3 года назад
WooCommerce, перенести товары из Конструктора в Wocommerce
WooCommerce
Отличный исполнитель, рекомендую к работе!
AlexLivs
Лившиц 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Установить на codeigniter4 пакет регистрации/авторизации пользователя
Всё отлично, выполнено в срок и в соответствии с пожеланиями. Были на связи, исправления внесены оперативно. Спасибо!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Подробно ответил на все вопросы. С оплатой никаких проблем. Сотрудничеством доволен. Буду рад поработать ещё)
Ответный отзыв
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
4 года назад
Перенос сайта на вордпресс
WordPress
Хороший исполнитель, справился с заданием, рекомендую!
Сотрудничеством доволен. Четко сформулированная задача. Никак проблем в оплате и приятное общение. Буду рад продолжить )
Ответный отзыв
julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Добавить рекаптчу на формы обратной связи
WordPress
Дмитрий справился с поставленной задачей быстро, хотя и нужно было немного поковыряться в самописе. Спасибо большое :)
Отличный заказчик. Четко поставлена задача. Оплата вовремя. Приятна в общении. Рекомендую)
Ответный отзыв
soft4you
Дмитрий 
31 год
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Мелкие доработки калькулятора php, js, ajax
AJAXJavaScriptPHP
для меня Дмитрий оказался очень удачным "открытием". поскольку человек, с кем я обычно работаю по php-сайтам меня подвел, а ДВА фрилансера, которых я нашел на этом сайте с задачей не справились, времени на ее реализацию оставалось меньше суток. Дмитрий в работу включился энергично, все обещания сдержал, результатом я доволен, Дмитрий действительно специалист. буду обращаться по всем задачам, связанным с php и js.
Дмитрий отличный заказчик. Приятен в общении. Всегда на связи и имеет четкое понимание какой результат должен быть. Оплата вовремя и без как либо проблем. Сотрудничеством доволен, надеюсь в дальнейшем оно продолжится). РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$2/час
от $10от 2 часов
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
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