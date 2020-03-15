Мелкие доработки калькулятора php, js, ajax

Веб-программированиеЗавершен9 заявок266 просмотров
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PHPAjax
4 года назад
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
_divergent_
Дмитрий 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$15
1 день
WMZ
для меня Дмитрий оказался очень удачным "открытием". поскольку человек, с кем я обычно работаю по php-сайтам меня подвел, а ДВА фрилансера, которых я нашел на этом сайте с задачей не справились, времени на ее реализацию оставалось меньше суток. Дмитрий в работу включился энергично, все обещания сдержал, результатом я доволен, Дмитрий действительно специалист. буду обращаться по всем задачам, связанным с php и js.
Дмитрий отличный заказчик. Приятен в общении. Всегда на связи и имеет четкое понимание какой результат должен быть. Оплата вовремя и без как либо проблем. Сотрудничеством доволен, надеюсь в дальнейшем оно продолжится). РЕКОМЕНДУЮ
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