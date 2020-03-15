Мелкие доработки калькулятора php, js, ajax

для меня Дмитрий оказался очень удачным "открытием". поскольку человек, с кем я обычно работаю по php-сайтам меня подвел, а ДВА фрилансера, которых я нашел на этом сайте с задачей не справились, времени на ее реализацию оставалось меньше суток. Дмитрий в работу включился энергично, все обещания сдержал, результатом я доволен, Дмитрий действительно специалист. буду обращаться по всем задачам, связанным с php и js.